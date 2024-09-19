Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan operasyonda, sahte bal yapımında kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi ele geçirildi.

8 BİN TON SAHTE BAL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyurt'ta bal imal eden firmalara yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 960 milyon lira olan, çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi, 3 bin 650 ton glikoz şurubu, 2 bin 500 ton fruktoz şurubu, 2 bin ton şeker olmak üzere toplam 8 bin 150 ton glikoz, fruktoz ve şeker ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'da tağşiş edilmiş, bozulmuş ya da niteliği değiştirilmiş gıdalarla yönelik mücadelenin sürekli devam ettiğini belirtti. Yetkililerin bahse konu fabrikada bozuk bal üretildiği ya da sahte bal üretildiği yönünde aldıkları bilgiler üzerine geniş bir inceleme yaptığını ifade eden Şahin, "Bu inceleme sonucunda burada ve diğer işletmelerde yüzlerce ton civarında bozuk gıda veya bozuk bal üretiminde kullanılan ama aslında kullanılması yasak olan birtakım ürünler ele geçirildi." dedi. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin devam ettiğini söyleyen Şahin, ele geçirilen malzemelerin imha edileceğini belirtti.

Vatandaşların ve satıcıların malzemelerini iyi incelemesini istediklerini ifade eden Şahin, "Aldığınız malın orijinal ve gıda güvenliğine sahip olup olmadığına lütfen dikkat edin. Müşteri olarak vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım." dedi.

Mücadeleyi yılmadan sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Şahin, vatandaşın devlete güvenerek alıp tükettiği gıda maddelerinin denetiminin daha sıkı bir şekilde yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz vatandaşımıza gönül rahatlığıyla marketten aldığı, bakkaldan aldığı ya da diğer yiyecek, içecek hizmetini aldığı yerlerde tükettiği mallardan emin bir şekilde, müsterih bir şekilde burada tüketimlerini yapabilmeleri, gayretimiz bu yönde. İyi niyetli olan üreticimizin tüccarımızın, esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Vatandaşın sağlığına, vatandaşın sıhhatine, çocuklarının, yaşlılarının, hastalarının sağlıklı bir şekilde gıda tüketimi ihtiyacını istismar ederek onlara zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir."