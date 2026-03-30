Ankara'da Sahtecilik Operasyonu

30.03.2026 19:01
Ankara'da hasarlı araçlarla sahtecilik yapan 29 kişiden 7'si tutuklandı, 16'sına adli kontrol uygulandı.

Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şasi numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında 27 Mart'ta gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
