Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ulaş Birliker toprağa verildi - Son Dakika
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Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ulaş Birliker toprağa verildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurularak öldürülen Ulaş Birliker'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katılırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

17.07.2024 15:51
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde başından silahla vurularak öldürülen Ulaş Birliker'in cenazesi, toprağa verildi.

Husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurulduktan sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Birliker (21) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Birliker'in ailesi ve yakınları katılırken, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Birliker, cenaze namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Ahmet Efendi, Yenimahalle, Karşıyaka, Ankara, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ulaş Birliker toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ulaş Birliker toprağa verildi - Son Dakika
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