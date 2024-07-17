Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ulaş Birliker toprağa verildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde başından silahla vurularak öldürülen Ulaş Birliker'in cenazesi, toprağa verildi.

Husumetli olduğu kişi tarafından başından silahla vurulduktan sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Birliker (21) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Birliker'in ailesi ve yakınları katılırken, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Birliker, cenaze namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.