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Ankara'da silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş hayatını kaybetti

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara\'da silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş hayatını kaybetti
05.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:08
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Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde bulunan Karadaş, yoldan geçen bir otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

İlk müdahaleyi esnafın yaptığı Karadaş, arkadaşının aracıyla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karadaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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