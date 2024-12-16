Ankara\'da Soba Dağıtımı ve Su Bulundu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı tarafından köy konaklarına ve muhtarlıklara soba dağıtıldı.

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde köy konakları ile muhtarlıklara pelit sobası dağıtımı yaptı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, muhtarlıklara dağıtılan sobalar dolayısıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığına teşekkürlerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin soba dağıtımlarının diğer ilçelerde de sürdüğü kaydedildi.

Uşakgöl Mahallesi'nde su bulundu

Uşakgöl Mahallesi yakınlarında yapılan sondaj çalışmasında su bulundu.

Beypazarı ASKİ Bölge Müdürlüğü, ilçeye günlük, saat bazlı ya da saniye bazlı içme suyu verilebilmesi için şebeklerin desteklenmesi adına su aradı.

ASKİ ekiplerince, Uşagöl Mahallesi yakınlarında yapılan sondaj çalışmasında saniyede 9 litre akan su bulundu.

ASKi Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beypazarı ilçesine kış aylarında 24 saatte 15 bin metreküp su verildiğini, bu oranın yaz aylarında ise 2 katına çıktığını, şebekeleri desteklemek ve ilçeye yeterli derecede su sağlamak ve su sıkıntısı yaşatmamak üzere bulunan suyun önemli olduğu kaydedildi.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karayolları ekipleri, dün başlayan kar yağışının ardından bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğince, kar dolayısıyla kapalı yolun bulunmadığı, ancak sürücülerin bazı noktalarda dikkatli seyretmeleri gerektiği belirtildi.

Ahlatlık, Burgaz ile Kumocağı geçidi, Kartal geçidi Meyitler geçidi ile Aynalıkaya bölgelerinde sürücülerin dikkatli seyretmeleri istendi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları sürüyor.