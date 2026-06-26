Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı İddiaları Asılsız - Son Dakika
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Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı İddiaları Asılsız

Ankara\'da Sokağa Çıkma Yasağı İddiaları Asılsız
26.06.2026 17:07
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DMM, NATO Zirvesi için Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı İddiaları Asılsız - Son Dakika

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