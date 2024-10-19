Ankara'da Sonbahar Renk Cümbüşü

Ankara'da sonbaharda renk cümbüşü böyle görüntülendi
ANKARA - Ankara'nın Karadeniz bölgesi özellikleri gösteren kuzeydeki Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde sonbaharın güzellikleri dron ile böyle görüntülendi.
Ankara'nın Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerindeki ormanlarda sonbahar ile bir birlikte yaşanan renk cümbüşü dron ile görüntülendi. Çubuk'un ilçesindeki Karagöl ve çevresindeki orman Ankaralılar için hafta sonları yürüyüş imkanı sunuyor. Ağaçların yapraklarının sararmasıyla hem Kızılcahamam'daki hem de Çubuk'taki ormanlar adeta tabloyu andırıyor.
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