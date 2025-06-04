Ankara\'da trafik kavgasında döner bıçağı dehşeti

Ankara'da trafikte kavga eden iki sürücüden biri yaralandı. Sürücülerden birinin döner bıçağı kullandığı öğrenilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir otomobil sürücüsü ile arkadan gelen cipin sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Araçlarını yol kenarına durduran sürücüler kavga etti. Kavgada otomobil sürücüsü, döner bıçağı ile diğer sürücüye saldırdı. İki sürücünün yanında bulunanlar ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Cip sürücüsü elinden yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elinde döner bıçağı bulunan sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.