Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Mamak ilçesinde refüje çarparak hasar alan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

20.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde refüje çarparak hasar alan otomobili kontrol eden T.D. ve A.E.'ye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara- Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi. T.D ve A.E.'nin bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak hasar aldı. İnip otomobildeki hasarı inceleyen 2 kişiye, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı. A.E. ve T.D. çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, T.D. ile A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. T.D. ve A.E.'ye çarpan otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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