Ankara'da Türk Dünyası Diyalog Forumu ilk gününde 40'tan fazla konuşmacı ağırladı - Son Dakika
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Ankara'da Türk Dünyası Diyalog Forumu ilk gününde 40'tan fazla konuşmacı ağırladı

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TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Diyalog Forumu, Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı. İlk gün 40'tan fazla konuşmacının katıldığı oturumlarda medya, diplomasi ve enerji güvenliği tartışıldı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi marjında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türk Dünyası Diyalog Forumu" Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Panel ve yuvarlak masa toplantılarına yer verilen programın ilk günündeki oturumlarda Türk devletleri üye ve gözlemci üye ülkelerle dünyanın farklı ülkelerinden 40'tan fazla konuşmacı yer aldı.

Program kapsamında Türk dünyasında medya ve iletişim, diplomaside kadın temsili ve rolü, parlamenter diplomasi, değişen küresel düzen içerisinde Türk dünyasının stratejik öncelikleri ile jeopolitik konumu gibi hususlar tartışıldı.

Türk devletleri arasında enerji güvenliği ve işbirliği olanaklarının değerlendirildiği programda ayrıca Türk devletlerinin stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele kapasitesi, kalkınma vizyonu ile medeniyet perspektifinden Türk dünyasının gelecek tasavvuru konuları ele alındı.

Çeşitli kültür-sanat etkinlikleri ile sergilere yer verilen programda Türk dünyasından milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iletişim ve medya profesyonelleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları temsilcileri ile bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren isimler bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mustafa Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve MHP Grup Başkanvekili Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren gibi üst düzey bürokrat ve politikacılar katıldı.

Forum oturumlarında Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Salkın Sarnogoeva, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BTRK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılığı ve Sinematografi Komitesi Başkan Yardımcısı Annasahet Kakayev, Kazakistan TeleRadyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bibigül Zhesenbay gibi isimlerin yanı sıra Türk dünyasından kadın milletvekilleri ile TÜRKPA milletvekilleri de yer aldı.

Forumun ikinci gününe yarın devam edilecek.

Kaynak: AA
Burhanettin DuranPolitikaAnkaraGüncelEnerjiMedyaSon Dakika

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