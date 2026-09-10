Ankara'da Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı için konser düzenlendi
Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da "Medeniyetlerin Uyumu" adlı konser verildi. CSO Ada Ankara'daki etkinliğe Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve sanatseverler katıldı.
Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da konser programı düzenlendi.
Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, CSO Ada Ankara'da düzenlenen etkinliğe Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 55. yıl dönümü vesilesiyle "Medeniyetlerin Uyumu" isimli konser verildi.
Çinli ve Türk sanatçıların aynı sahneyi paylaştığı konserde, iki ülkeden ezgiler çalındı, şarkılar seslendirildi.
Kaynak: AA
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