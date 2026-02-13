Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Fabrika Voleybol" Projesi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Fabrika Voleybol" Projesi

13.02.2026 14:04  Güncelleme: 15:57
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 'Fabrika Voleybol' projesi, 6–12 yaş arası çocuklara ücretsiz voleybol eğitimi veriyor. Proje, çocuklara spor sevgisi aşılamanın yanı sıra disiplin ve özgüven kazandırmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Fabrika Voleybol" projesiyle 6–12 yaş arası çocuklar Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'nda ücretsiz voleybol eğitimi alıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 290 çocuk, alanında uzman antrenörler eşliğinde sporla tanışarak hem fiziksel hem sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukları erken yaşta sporla buluşturmak ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği ücretsiz "Fabrika Voleybol" projesini sürdürüyor.

Sincan Fatih Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'nda yürütülen proje kapsamında 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, alanında uzman antrenörler eşliğinde voleybol eğitimi alıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri 09.00–18.00 saatleri arasında yaş ve seviye gruplarına göre düzenlenen eğitimlerde çocuklar yalnızca voleybol öğrenmekle kalmıyor; disiplin, özgüven ve sorumluluk bilinci de kazanıyor.

Eğitimlerden 290 çocuk yararlandı

Fabrika Voleybol projesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, bugüne kadar yaklaşık 290 çocuğun eğitimlerden faydalandığını ifade etti. Yiğit, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"6-12 yaş aralığındaki çocukları voleybol ile tanıştırmak, sporu sevdirmek, sporun hayatlarının bir parçası olmasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık. Voleybol Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Sincan bölgesinde bulunan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda federasyon yetkilileri tarafından görevlendirilen alanında uzman antrenörler cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak kursu veriyor."

Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu İdari Koordinatörü Murat Değirmenci ise projenin çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Burada 22 Kasım 2025'te temelleri atılan çok kıymetli bir vizyonun sahada karşılığını görüyoruz. Spor çocuklar için yalnızca bir branş değil bir karakter inşasıdır. Disiplin, öz güven ve sorumluluk duygusunu fileye çıkarmaktır. Burayı yalnızca Sincan'dan değil çevre ilçelerden de çok sayıda sporcu talep ediyor. Yıl boyunca etkinlik devam edecek" diye konuştu.

Kursiyerlerden ABB'ye teşekkür

Voleybol kursuna katılan çocuklar da eğitimlerden duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

-Zeynep Dila Aksu:  "Arkadaşlarımla kursu çok beğendik öğretmenlerimiz güzel şeyler öğretiyor. Eğlencelerimiz oluyor, oyunlarımız oluyor. 1 aydır buradayım güzel gidiyor."

-Zeynep Şen:  "Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Burayı çok seviyorum. Öğretmenlerimiz anlayacağımız şekilde anlatıyor."

-Fatmanur Albayrak:  "1 aydır voleybola geliyorum çok memnunum. Burada güzel zaman geçiriyorum, oldukça öğretici."

-Nisa Albayrak:  "Okuldaki öğretmenlerimin tavsiyesi ile geliyorum. Burada hem spor yapıyor hem de eğleniyorum. Teşekkürler."

Kaynak: ANKA

