Ankara'da Ulus Zafer Anıtı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da Ulus Zafer Anıtı Sergisi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi, Koleksiyoncular Derneği ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliği ile Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 'Ulus Zafer Anıtı Sergisi' açıldı. Sergi, 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

08.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:50
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi, Koleksiyoncular Derneği ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliği ile Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Ulus Zafer Anıtı Sergisi" açıldı. Sergi, 22 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu, Koleksiyoncular Derneği Başkanı Korkut Erkan, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) temsilcileri, Gazeteci Yazar Mustafa Balbay ve çok sayıda davetli katıldı.

"AMAÇ SÜRECİN TARİHSEL GEÇMİŞİNİ ANKARALILARLA BULUŞTURMAK"

Bekir Ödemiş, sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin ve Başkent oluşumuzun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bugün yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun simgesi olan Ulus'taki Zafer Anıtı'nın sergisini açtık. Aslında buna müze diyoruz çünkü burayı gezen misafirlerimiz görecekler ki bir anıt değil sadece o anıtla birlikte kurtuluş ve kuruluş sürecini de burada izlemek ve gözlemlemek mümkün olacak. Amacımız Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kente değer katan, kentle özdeşleşmiş bu tür simgeleri hem korumak hem gelecek nesillere aktarmak. Bir yanıyla da buradaki sürecin tarihsel geçmişini Ankaralılar ile buluşturmak. Bu anıt 1927'de Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmıştır. Anıtın tüm yapım masrafını Türk halkı karşılamıştır. Türk halkının kurtarıcılarına ve kurucularına bir minnet ve şükran anıtı bu. Sergimiz 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi, Vehbi Koç, Kızılay, Ankara, Ulus, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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