Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'da polis ekiplerinin yol uygulaması sırasında 2 şüpheli çok miktarda sentetik ecza ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Mamak ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli yol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında bir araçta koli içerisinde toplam 18 bin 368 sentetik ecza ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere yönelik uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.