Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

22.07.2026 15:55
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Ankara'da 111 kg uyuşturucu ham maddesi ve 30 bin hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'da yaklaşık 111 kilo uyuşturucu ham maddesi ile 30 bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiğini, buna ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon düzenlendi."

Operasyonda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilogram bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ile 7 adet hassas terazi ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Kahraman Polislerimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hamster Coin, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

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