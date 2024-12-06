Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 900 Bin Liralık Madde Ele Geçirildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 900 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Ankara Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tuzluçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, S.K'ye ait evde arama yapıldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri 900 bin lira olan 6 bin hap, suç geliri olduğu tespit edilen 40 bin 150 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.