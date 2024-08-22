Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 130 gram kokain, 3 bin 904 ecstasy, 614 sentetik ecza, 229 captagon, 150 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 11 LSD, 2 uyuşturucu düzeneği, hassas terazi, tabanca ve şarjör, 82 fişek, 30 bin 450 lira, 100 dolar ile 20 avro para ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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