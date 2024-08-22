Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 130 gram kokain, 3 bin 904 ecstasy, 614 sentetik ecza, 229 captagon, 150 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 11 LSD, 2 uyuşturucu düzeneği, hassas terazi, tabanca ve şarjör, 82 fişek, 30 bin 450 lira, 100 dolar ile 20 avro para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.