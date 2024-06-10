Ankara'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi parka verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi parka verilecek

Ankara\'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak\'ın ismi parka verilecek

Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen yıl, uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra silahla öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi, vurulduğu Şahin Parkı'na verilecek. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Doğukan Kabak anısına düzenlenen futbol turnuvasının final maçına katıldı ve konuşmasında, Doğukan Kabak'ın adını vurulduğu parka vereceklerini açıkladı.

10.06.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen yıl, uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra silahla öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi, vurulduğu Şahin Parkı'na verilecek.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından Doğukan Kabak anısına düzenlenen futbol turnuvasının final maçına katıldı.

Şahin, buradaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, dernek yönetimine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şahin, Doğukan Kabak'ın adını, Kutlu Mahallesi'ndeki vurulduğu parka vereceklerini bildirerek, "Doğukan yavrumuzun adını o parkta yaşatacağız." dedi.

Doğukan Kabak, 23 Ekim 2023'te Kutlu Mahallesi'ndeki Şahin Parkı'nda, uyuşturucu satmamaları konusunda uyardığı kişilerle tartışmış, çıkan kavgada silahla başından vurarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Veli Gündüz Şahin, Doğukan, Futbol, Ankara, Mamak, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi parka verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:04:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi parka verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement