Ankara\'da uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra öldürülen Doğukan Kabak\'ın ismi parka verilecek

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Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen yıl, uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra silahla öldürülen Doğukan Kabak'ın ismi, vurulduğu Şahin Parkı'na verilecek.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından Doğukan Kabak anısına düzenlenen futbol turnuvasının final maçına katıldı.

Şahin, buradaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, dernek yönetimine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şahin, Doğukan Kabak'ın adını, Kutlu Mahallesi'ndeki vurulduğu parka vereceklerini bildirerek, "Doğukan yavrumuzun adını o parkta yaşatacağız." dedi.

Doğukan Kabak, 23 Ekim 2023'te Kutlu Mahallesi'ndeki Şahin Parkı'nda, uyuşturucu satmamaları konusunda uyardığı kişilerle tartışmış, çıkan kavgada silahla başından vurarak öldürülmüştü.