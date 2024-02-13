Ankara\'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü

ANKARA'da Doğukan Kabak'ın (23) parkta uyuşturucu satanları uyarması nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.
Geçen yıl 23 Ekim'de Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Doğukan Kabak, yanında 2 arkadaşı ile birlikte parkta otururken araçtaki bir kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldığını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü H.O'nun yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu. H.O'nun uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak motosikletin fotoğraflarını çekerek, 'Sizi polise ihbar edeceğim' dedi. Bunu fark eden araçtaki kişilerden Umutcan Ültü, Mertkan Ertuğrul ve Yusuf Aydın, parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak'ı darbetti. Umutcan Ültü, kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti. Yaralanan Doğukan Kabak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden Doğukan Kabak'ı darbeden Yusuf Aydın, silahı kullanan Umutcan Ültü ve parkta torbacılık yapan ve olayların başlamasına neden olan Mertkan Ertuğrul tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Tutuklu Umutcan Ültü, Yusuf Aydın ve Mertkan Ertuğrul ile tutuksuz Ahmet Gencay, Enes Bostan, Ömer Berke Tokkamış, Sercan Ültü hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi. Olayın ardından kuzeni Umutcan Ültü'yü saklamaya çalışan Yüksel Akyeloğlu hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Kabak'a ateş ettiği iddia edilen Umutcan Ültü, susma hakkını kullanarak, savunma yapmadı. Diğer şüpheliler ise savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etti.
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