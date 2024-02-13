Ankara'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü

Ankara\'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü

Ankara'da Doğukan Kabak, parkta uyuşturucu satanları uyarması üzerine çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. İddianame sonucunda 3'ü tutuklu 7 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

13.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Doğukan Kabak'ın (23) parkta uyuşturucu satanları uyarması nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Geçen yıl 23 Ekim'de Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Doğukan Kabak, yanında 2 arkadaşı ile birlikte parkta otururken araçtaki bir kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldığını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü H.O'nun yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu. H.O'nun uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak motosikletin fotoğraflarını çekerek, 'Sizi polise ihbar edeceğim' dedi. Bunu fark eden araçtaki kişilerden Umutcan Ültü, Mertkan Ertuğrul ve Yusuf Aydın, parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak'ı darbetti. Umutcan Ültü, kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti. Yaralanan Doğukan Kabak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden Doğukan Kabak'ı darbeden Yusuf Aydın, silahı kullanan Umutcan Ültü ve parkta torbacılık yapan ve olayların başlamasına neden olan Mertkan Ertuğrul tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Tutuklu Umutcan Ültü, Yusuf Aydın ve Mertkan Ertuğrul ile tutuksuz Ahmet Gencay, Enes Bostan, Ömer Berke Tokkamış, Sercan Ültü hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi. Olayın ardından kuzeni Umutcan Ültü'yü saklamaya çalışan Yüksel Akyeloğlu hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Kabak'a ateş ettiği iddia edilen Umutcan Ültü, susma hakkını kullanarak, savunma yapmadı. Diğer şüpheliler ise savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Doğukan, Ankara, Uyuşturucu, Cinayet, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu satanları uyaran genç tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement