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Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkulu kutlamalarla girdi - Son Dakika
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Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkulu kutlamalarla girdi

Başkent'te vatandaşlar 2024'ün gelişini coşkulu şekilde kutladı. Kızılay Meydanı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önemleri aldı. Geri sayımın ardından saatler 00.00'ı gösterirken meydanlardan şarkılar ve vatandaşların sevinç sesleri yükseldi. Meydandan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Ankara\'da vatandaşlar 2024\'e coşkulu kutlamalarla girdi
01.01.2024 - 01:21,
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ANKARA'da vatandaşlar 2024'e coşkulu kutlamalarla girdi.

Başkent'te vatandaşlar 2024'ün gelişini coşkulu şekilde kutladı. Kızılay Meydanı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önemleri aldı. Alanda atlı polisler de görev yaptı. Geri sayımın ardından saatler 00.00'ı gösterirken meydanlardan şarkılar ve vatandaşların sevinç sesleri yükseldi. Meydandan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Kaynak: DHA
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Kızılay Meydanı, Kutlamalar, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkulu kutlamalarla girdi - Son Dakika
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