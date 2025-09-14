Ankara'da 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi - Son Dakika
Ankara'da 'Vesayet Değil Siyaset' Mitingi

14.09.2025 17:14
CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı'na yargıdan eli çekmesi çağrısında bulundu, mitingde bir milyon kişi bekleniyor.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yargıdan, siyaset kurumundan elini çek Cumhurbaşkanı. Kendine güveniyorsan, yüreğine güveniyorsan, şu kadar cesaretin varsa işte meydan. Bakın yurttaşlarımız burada, işte el sallıyorlar bakın. Çık, hemen çık. Kim hırsız, kim namuslu, kim şerefli, kim şerefsiz, kim onurlu, kim onursuz bu halk karar versin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 17.00'de Tandoğan'da "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitinginde yurttaşlara seslenecek.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Başarır, şunları söyledi:

"Bugün burada bir milyona yakın insan olacak. Bugün Ankara'nın, Türkiye'nin her yerinden yurttaşlarımız geliyor. Sadece CHP'liler gelmiyor; demokrasiye inanan, iradesine sahip çıkan tüm yurttaşlarımız burada. Uzun süreden beri bu ülkede yargı siyaset kurumunu şekillendirmek istiyor, bir anlamda darbe yapıyor. Karanlık, kirli, siparişle hazırlanan kararlarla bunu yapıyor. Bizim 5 Kasım Kurultayı'ndan bugüne kadar yaklaşık iki yıl geçti. İki yıl sonra bu kurultayı iptal etmeye kalkıyorlar. Oysa Türkiye'nin her yerinde mahalle seçimlerimiz bitti. Yani biz ilçe delegelerimizi seçtik. Bugün il delegelerimizi seçiyoruz. Yeni delegeler bugün göreve başlayacak. Çok yakında il daha sonra büyük kurultayımızı yapacağız. Yani utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün bu ülkenin cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye'de hukuk devleti vardır' diyor. Hayır, Türkiye'de tek adam vardır.

"Başsavcılar, Sarayın sözcüsü gibi davranmaktadır"

Türkiye'de tek adamın bürokratları vardır. Artık bu ülkede valiler, kaymakamlar il başkanları gibi davranmaktadır. Başsavcılar, Sarayın sözcüsü gibi davranmaktadır. Bu anlayış ülkeyi felakete götürmüştür. O yüzden 86 milyona sesleniyoruz, 'Sizin olduğunuz yerde, sesinizin çıktığı yerde buna cesaret edemezler. Bize sahip çıkılsın.' Çünkü sadece bize sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin birinci partisine darbe yapıldığını herkes biliyor, dünya biliyor, Avrupa biliyor, yurttaşlarımız biliyor. Ama ona rağmen dün bu ülkenin cumhurbaşkanı bir sayfa partimizle ilgili tweet atıyor, utanmazca bir tweet atıyor. Yargıdan, siyaset kurumundan elini çek Cumhurbaşkanı. Kendine güveniyorsan, yüreğine güveniyorsan, şu kadar cesaretin varsa işte meydan. Bakın yurttaşlarımız burada, işte el sallıyorlar bakın. Çık, hemen çık. Kim hırsız, kim namuslu, kim şerefli, kim şerefsiz, kim onurlu, kim onursuz bu halk karar versin.

Bakın biz partimizi bekleyeceğiz. Eğer o kararla içimizden birileri polisi arkasına alarak CHP'nin genel merkezine gelecekse buyursun gelsin. Bunu, bu onursuz hareketi, hayasız hareketi kendisine yakıştıran kim varsa gelsin tarihe geçsin. biz oradayız."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

