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Ankara'da Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve inceleme başlatıldı.

Ankara\'da Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
07.01.2024 - 18:59,
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ANKARA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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