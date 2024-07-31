Ankara'da Yağmur Suyu Izgaraları ve Sel Kapanları Temizleniyor

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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları ile sel kapanlarını temizliyor. Son 5 ayda ekipler tarafından tıkalı olduğu tespit edilen 133 bin 999 ızgara ile 2 bin 239 sel kapanı temizlendi. 2 bin 105 yeni ızgara ile 105 yeni sel kapanı da kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, başkentte yoğun yağışta sel oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının ilk ayından bu yana 25 ilçe genelindeki yağmur suyu ızgaraları ve sel kapanlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 278 bin 244 ızgara ile 5 bin 29 sel kapanı kontrol edildi.

133 bin ızgara ile 2 bin 239 sel kapanı temizlendi

Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla başkenti olası bir sağanak yağışa hazır hale getiren ASKİ ekipleri, son 5 ayda yapılan kontrollerde tıkalı olduğu tespit edilen 133 bin 999 ızgara ile 2 bin 239 sel kapanını temizledi. Çeşitli bölgelere 2 bin 105 yeni ızgara ile 105 yeni sel kapanı yapılırken, Coğrafi Bilgi Sistemi'nde kayıtlı gözükmeyen 100 bin civarında ızgara da sisteme kaydedildi. Kent genelindeki alt geçitler de temizlik açısından düzenli aralıklarla kontrolden geçiriliyor.

Ankaralılara çağrı: Izgaralar çöplük değil

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, atık su hatları ve yağmur suyu ızgaralarının zamanla kum, çakıl ve ağaçlardan dökülen yapraklar ile tıkandığını belirterek, düzenli aralıklarla yapılan temizliğin önemini vurguladı. Yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolan ızgaraların da çalışamaz duruma geldiğine dikkat çeken Akçay, yağ, bebek bezi gibi malzemelerin, tekstil ürünlerinin ve plastik çöplerin ızgaralara atılmaması için tüm vatandaşlara çağrı yaptı.

İlçe belediyelerine asfalt uyarısı

İlçe belediyelerine de asfaltlama yaparken ızgaraların üzerini kapatmamaları konusunda uyarıda bulunan Akçay, "Cadde üzerinde kod farkı yaratmama hususu da altyapı verimli çalışmasında önemli unsurlardan birisi olarak öne çıkıyor" dedi.

"Yağmur suyu gider altyapısı yılda en az 3 tur gözden geçiriliyor"

Akçay, doğal yollarla ya da hatalardan kaynaklı tıkanan ızgaralar nedeniyle yaşanabilecek sel ve daha küçük su taşkınlarının önüne geçmek için yürütülen temizlik çalışmaları hakkında daha önce de şu bilgileri vermişti:

"Geçmişteki hataları tekrarlayıp can ve mal kaybıyla sonuçlanan üzücü olayları yeniden yaşamamak için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş döneminde ASKİ olarak Türkiye'mizin göz bebeği Ankara'mızda oldukça kapsamlı bir yağmur suyu gider altyapısı temizlik programı yürütüyoruz. Izgaraların yanı sıra kentimizdeki sel kapanlarını da tıkanıklık ve temizlik açısından sürekli kontrol ediyoruz. Ankara'da sel yaşanabilecek her bir noktayı kontrol altında tutmak için takip ettiğimiz bir programımız var. Bu sayede sistemimizde kayıtlı tüm ızgaraları yılda en az 3 kez ki bu 4'te olabilir gözden geçiriyoruz. Böylece altyapıda idari kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların önlemini alıyoruz. Amacımız sel felaketi yaşanmadan önlem almak ve selin olumsuz etkilerini en aza indirmek. Hedefimiz Ankara'da temizlenmemiş olmaktan kaynaklanan rögar taşkınlarını ve su baskınlarını tamamen önlemek."