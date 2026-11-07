Ankara'da yakalanan 26 firari hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edildi

Ankara'da yakalanan 26 firari hükümlü ceza infaz kurumlarına teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi ve 26 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Başkentte polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 firari hükümlü yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 26 firari hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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