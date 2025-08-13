Ankara'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da bir apartmanın altındaki iş yerinde başlayan ve bulunduğu binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Pursaklar Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede iş yerine yayılması ve bulunduğu binaya sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin tamamen yandığı olayda, binada da hasar meydana geldi.