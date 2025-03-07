Ankara'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.S.B. idaresindeki 06 ETH 085 plakalı otomobil, Etimesgut ilçesi Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.K'ye (57) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince A.E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü M.S.B, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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