Ankara\'da Yeni Bir Cami İbadete Açıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı.

Akkuzulu Mahallesi'nde inşası biten Akkuzulu Yıldırım Beyazıt Cami'nin açılış töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe ve mahallenin önemli bir ibadethane daha kazandığını belirterek, caminin yapımına destek olman tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Caminin 2 yılda tamamlandığını anlatan mahalle muhtarı Halil Kökmen de vefat eden bir mahalle sakininin eşinin traktörünü ve arabasını bağışlamasıyla yapımına başlanan ibadethaneyi açmanın kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Akkuzulu Yıldırım Beyazıt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Servet Çakırgöz, "Oturumu 480 metrekare camimiz yaklaşık 1200 kişi kapasitelidir. İki yılda tamamlanan camimiz yaklaşık 15 milyonu mal oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi, kılınan namazın ardından yemek ikramı yapıldı.