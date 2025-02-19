Ankara'da Yeni Espor Merkezi Açılıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya Birlik Mahallesi'nde inşa edilen ancak uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binasını kapsamlı bir tadilat, bakım ve onarım sürecinin ardından "Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi" olarak 22 Şubat'ta hizmete açıyor. Gençleri yeni dijital arenaya davet eden Başkan Mansur Yavaş, "Gençler hazır olun! Oyun başlıyor, sahne sizin" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazi, bina ve tesisleri ihtiyaç doğrultusunda yenileyerek başkentlilerin kullanımına açmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Birlik Mahallesi'nde inşa edilen ancak yıllarca kullanılmayan Eğitim Merkezi binasında başlattığı kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenilenerek, gençler için "espor merkezi" haline dönüştürülen sekiz katlı bina, "Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi" olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni espor merkezinin 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete açılacağını duyuran Başkan Yavaş, "Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi, bu cumartesi kapılarını açıyor! Çubuk, Beypazarı, Elvankent ve Mamak'tan sonra şimdi de Ankara'nın yeni dijital arenası gençlerle buluşuyor. Gençler hazır olun! Oyun başlıyor, sahne sizin" ifadelerine yer verdi.

Esporun yeni adresi: Birlik Mahallesi

Başkentli gençlerin teknoloji ve espor alanında kendilerini geliştirebileceği merkez, sekiz katlı modern yapısıyla dikkati çekiyor. Çubuk, Beypazarı, Elvankent ve Mamak'ın ardından Birlik Mahallesi'nde kentin en donanımlı espor tesislerinden olacak merkezde, biri engelli bireyler için özel olmak üzere beş adet turnuva salonu, konferans salonu, playstation alanları ve kafeterya bulunuyor. 5 bin 400 metrekarelik alanda hizmet verecek merkez, sadece espor değil, aynı zamanda yazılım, yapay zeka ve metaverse gibi dijital teknolojilere yönelik eğitimlere de ev sahipliği yapacak.

Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi, 22 Şubat 2025 itibarıyla Birlik Mahallesi 414. Sokak No: 16 Çankaya adresinde Başkentli gençlerin hizmetinde olacak.