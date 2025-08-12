Ankara'da Yeni Müzeler Destek Programı

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Başkentte kültür turizminin canlandırılması amacıyla hayata geçirilecek, "2025 Yılı Ankara Yeni Müzeler Mali Destek Programı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen toplantıya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve koleksiyonerler katıldı.

Toplam 30 milyon lira bütçe ayrılan "2025 Yılı Ankara Yeni Müzeler Mali Destek Programı" kapsamında, başta Ankara Kalesi çevresi olmak üzere Başkentteki kültür turizminin canlandırılması ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Karakaya, Ankara Kalesi'nin Türkiye'deki birçok kaleden ayrıştığını, daha nitelikli ve turizme elverişli hale bürünebileceği bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Karakaya, Kale bölgesinin turizm açısından taşıdığı öneme işaret ederek, "Kale bölgesini nitelikli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bakanlığımızın da sürdürülebilirlik politikası bu açıdan çok önemli. Hem turizme büyük ölçekte katkı sağlayacağını düşündüğümüz hem de güzel müzelerimizin yer aldığı bir ambiyansa ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu

Karakaya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kalkan'a ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

"Ankara Kalesi'ni, Türkiye'nin en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden biri yapalım"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da Ankaralıların sanattan spora, kültürden turizme kadar birçok alanda hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar Ankara'da 10'un üzerinde müze kurulumuna destek olduk. Yakın zamanda da Nallıhan'da iğne oyası, Ayaş'ta şifahane ve Beypazarı'nda da sanat sokağının çağrısına çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Kalesi bölgesi özelinde farklı proje destekleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kalkan, bu konuda çalıştay yapmayı planladıklarını da bildirdi.

Kalkan, programa katılan koleksiyonerlere, "Gelin Ankara Kalesi'ni, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden bir tanesi yapalım." çağrısında bulundu.

Projenin gelecek aşamaları için de hazır olduklarının altını çizen Kalkan, el birliğiyle Ankara'nın marka değerini artıracak işler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.