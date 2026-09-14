Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon, gözaltına alınan 74 şüpheli var - Son Dakika
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Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon, gözaltına alınan 74 şüpheli var

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 114 zanlının sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Yeni nesil suç örgütleri" ile irtibatı olduğu anlaşılan 114 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerin, TikTok, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden bu suç örgütlerinin eylemlerine uyacak şekilde propaganda yaptıklarının belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda, 114 zanlı hakkında gözaltı kararı verilirken, 74'ünün gözaltına alındığı, 1'inin ise cezaevinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, yapılan aramalarda 9 tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kesici alet, 45 uyuşturucu hap ele geçirilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon, gözaltına alınan 74 şüpheli var - Son Dakika

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