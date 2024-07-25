Ankara'da Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, kent çevresinde bugün öğleden itibaren yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından meteorolojik uyarı yaptı. Başkent çevresinde bugün öğleden itibaren yarın 19.00'a kadar aralıklarla yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.