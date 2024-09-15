Ankara'da Yeşilçam Geceleri 'Hababam Sınıfı' ile Sona Erdi - Son Dakika
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Ankara'da Yeşilçam Geceleri 'Hababam Sınıfı' ile Sona Erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' etkinliği, Türk sinemasının sevilen filmi 'Hababam Sınıfı' ile sezon finali yaptı. Açık havada gerçekleştirilen etkinlik, yaz boyunca büyük ilgi gördü ve önümüzdeki kış dönemi için de kültürel faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

15.09.2024 13:08
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri", Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Hababam Sınıfı" serisiyle sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran açık havada sinema etkinlikleri bu yaz son kez seyircilerle buluştu. Başkentliler tarafından büyük ilgiyle takip edilen "Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri" sonbaharın gelmesiyle birlikte sezon finali yaptı. "Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenen ve yaz boyunca her hafta Türk sinemasından filmlerin gösterildiği açık hava sineması etkinliği, "Hababam Sınıfı" serisiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kış sezonunda da kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Şefi Celal Akbaş, " Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras olarak bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda 20 Temmuz'dan bugüne kadar her cumartesi gecesi 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri' adı altında nostaljik filmlerle Ankaralı sanatseverlerle buluştuk. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak Ankaralılar için ilk kez organize ettiğimiz bu etkinliğin önümüzdeki yaz kapsamını ve içeriğini geliştirerek bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Ankaralılara göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyor 'gelecek yaz görüşmek üzere' diyoruz" dedi.

Açık havada sinema izleme etkinliğine katılan Başkentliler, şunları söyledi:

-Mehmet Ali Aktanoğlu: "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşları böylesine bir programla buluşturmak çok güzel bir hizmet."

-Deniz Tekindağ: "İkinci kez geliyorum. Ortak bir noktada insanlar için çok güzel bir aktivite."

-Mehmet Ali Bağcı: "Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikler bizler için çok güzel oluyor."

-Zehra Bağcı: "Bu tür etkinliklere geldikçe hava alıyoruz, nefes alıyoruz. Çocuklar için de güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz."

-Ercan Ahmetoğlu: "Açık hava sinema etkinliğini çok seviyoruz. Özellikle her hafta sonu bunun için geliyoruz. Ücretsiz ikramlar da çok güzel lezzetli. Başkanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara'da Yeşilçam Geceleri 'Hababam Sınıfı' ile Sona Erdi - Son Dakika
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