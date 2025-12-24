Ankara Kent Konseyi 'Nden "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Kent Konseyi 'Nden "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" Çalıştayı

24.12.2025 16:43  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır' temalı çalıştay 26-27 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Uzmanlar, kent yoksulluğu ve yoksunluğunun nedenlerini tartışarak çözüm önerileri geliştirecek.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle, 26-27 Aralık 2025 tarihlerinde "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" çalıştayı düzenleniyor. Kentteki yoksulluk ve yoksunluğun nedenlerini çok boyutlu olarak ele almayı amaçlayan çalıştayda, alanında uzman isimler oturumlar ve sunumlar eşliğinde çözüm önerileri geliştirecek. Program sonunda elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir çalıştay raporu hazırlanacak.

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla iki gün boyunca sürecek anlamlı bir çalıştayı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

AKK Kent Yoksulluğu ile Mücadele Çalışma Grubu tarafından hazırlanan çalıştayda, "Neden Yoksuluz?" ana teması altında, "Neden yoksuluz: Yoksunluğa, Yoksunluğa Hayır" mesajıyla kent yoksulluğu ve yoksunluğu tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak; sorunların nedenleri tartışılarak çözüm yolları aranacak.

Çalıştay kapsamında alanında uzman isimler tarafından kent yoksulluğunun güncel durumu, yoksulluğun sosyal, ekonomik ve mekansal nedenleri ile dezavantajlı grupların yaşadığı yoksunluk alanları tüm detaylarıyla ele alınacak. Çalıştayda, ayrıca eğitim yoksulluğu, gıda yoksulluğu ve dijital erişim yoksulluğu ile birlikte emeklilerin, kadınların, gençlerin yoksulluklarına çözüm önerileri geliştirilecek.

Yerel yönetim birimleri, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve STK'leri bir araya getirecek olan aynı zamanda da geçen aylarda düzenlenen "Neden Yoksuluz?" panelinin devamı niteliğindeki çalıştay, 26-27 Aralık 2025 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Açılış konuşmaları eşliğinde başlayacak olan çalıştayın ilk günü saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Çalıştayın ikinci günü ise saat 10.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Ekonomi, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi 'Nden 'Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır' Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:08:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Kent Konseyi 'Nden "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.