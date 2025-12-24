Ankara Kent Konseyi 'Nden "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" Çalıştayı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle, 26-27 Aralık 2025 tarihlerinde "Neden Yoksuluz? Yoksunluğa ve Yoksulluğa Hayır" çalıştayı düzenleniyor. Kentteki yoksulluk ve yoksunluğun nedenlerini çok boyutlu olarak ele almayı amaçlayan çalıştayda, alanında uzman isimler oturumlar ve sunumlar eşliğinde çözüm önerileri geliştirecek. Program sonunda elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir çalıştay raporu hazırlanacak.

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla iki gün boyunca sürecek anlamlı bir çalıştayı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

AKK Kent Yoksulluğu ile Mücadele Çalışma Grubu tarafından hazırlanan çalıştayda, "Neden Yoksuluz?" ana teması altında, "Neden yoksuluz: Yoksunluğa, Yoksunluğa Hayır" mesajıyla kent yoksulluğu ve yoksunluğu tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak; sorunların nedenleri tartışılarak çözüm yolları aranacak.

Çalıştay kapsamında alanında uzman isimler tarafından kent yoksulluğunun güncel durumu, yoksulluğun sosyal, ekonomik ve mekansal nedenleri ile dezavantajlı grupların yaşadığı yoksunluk alanları tüm detaylarıyla ele alınacak. Çalıştayda, ayrıca eğitim yoksulluğu, gıda yoksulluğu ve dijital erişim yoksulluğu ile birlikte emeklilerin, kadınların, gençlerin yoksulluklarına çözüm önerileri geliştirilecek.

Yerel yönetim birimleri, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve STK'leri bir araya getirecek olan aynı zamanda da geçen aylarda düzenlenen "Neden Yoksuluz?" panelinin devamı niteliğindeki çalıştay, 26-27 Aralık 2025 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Açılış konuşmaları eşliğinde başlayacak olan çalıştayın ilk günü saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Çalıştayın ikinci günü ise saat 10.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek.