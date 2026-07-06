Ankara\'da Yol Kontrolleri Sürüyor

YOL KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Ankara'da NATO tedbirleri kapsamında denetimler sürerken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan araçlarda tek tek inceleme yapıldı. Durdurulan araçlar arandı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgeleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı. NATO görev alanları ile önceden belirlenen bölgelerde görevlendirilen ekipler, oluşturulan güvenlik çemberlerini genişleterek denetimlerini sürdürüyor.