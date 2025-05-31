Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Ankara Adliyesi\'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP\'a sızıp savcıların adına karar verdi
31.05.2025 16:33
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Ankara Adliyesi'nde görevli zabıt katibi A.Y'nin savcıların UYAP şifrelerini kullanarak bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi. Maddi menfaat karşılığında yapılan işlemlerin savcıların bilgisi dışında gerçekleştirildiği ve sahte belgelerle dosya içeriklerinin uydurulduğu belirlendi.

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Zabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.

DOSYALAR TEKRAR İNCELENDİ VE...

Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı. İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

USULSÜZ KARARLARIN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

Zabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.

KARAR VE DOSYA İÇERİĞİNİ UYUMLU HALE GETİRDİ

Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi - Son Dakika

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