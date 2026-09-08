Ankara'daki 3'üncü dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3'üncü dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 21 şüpheliden 19'u yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3'üncü dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 19'u yakalanarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe tutuklandı.

Şüphelilerden Mine A. ve Uğur Hakan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Cansu S. ile Muharrem D.'nin ise firari olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.