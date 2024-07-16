Ankara\'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdrasi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) son verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi.
ASKİ'nin 15 Temmuz 2024 verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44, aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79, barajların toplam hacmi de 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olarak ölçüldü.
Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle:
Akyar Barajı- Eğrekkaya Barajına Aktarım
Toplam hacim: 52.445.00
Su miktarı: 32.468.000
Su yüzdesi: 61.91
Çamlıdere Barajı- İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
Toplam hacim: 1.220.380.000
Su miktarı: 457.740.000
Su yüzdesi: 37.51
Çubuk 2 Barajı- Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım
Toplam hacim: 22.445.000
Su miktarı: 14.769.000
Su yüzdesi: 65.80
Kesik Köprü Barajı- Çubuk ve Kurtboğazı BarajınaAktarım
Toplam hacim: 95.000.0000
Su miktarı: 95.000.0000
Su yüzdesi: 100
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