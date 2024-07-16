Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi - Son Dakika
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Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi

Ankara\'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdrasi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) son verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi. ASKİ'nin 15 Temmuz 2024 verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44, aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79, barajların toplam hacmi de 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olarak ölçüldü. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise şu şekildedir: Akyar Barajı- Eğrekkaya Barajına Aktarım: Toplam hacim 52.445.00, Su miktarı 32.468.000, Su yüzdesi 61.91. Çamlıdere Barajı- İvedik Arıtma Tesisine Aktarım: Toplam hacim 1.220.380.000, Su miktarı 457.740.000, Su yüzdesi 37.51. Çubuk 2 Barajı- Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım: Toplam hacim 22.445.000, Su miktarı 14.769.000, Su yüzdesi 65.80. Kesik Köprü Barajı- Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım: Toplam hacim 95.000.0000, Su miktarı 95.000.0000, Su yüzdesi 100.

16.07.2024 12:47
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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdrasi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) son verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi.

ASKİ'nin 15 Temmuz 2024 verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44, aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79, barajların toplam hacmi de 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olarak ölçüldü.

Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle:

Akyar Barajı- Eğrekkaya Barajına Aktarım

Toplam hacim: 52.445.00

Su miktarı: 32.468.000

Su yüzdesi: 61.91

Çamlıdere Barajı- İvedik Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 1.220.380.000

Su miktarı: 457.740.000

Su yüzdesi: 37.51

Çubuk 2 Barajı- Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 22.445.000

Su miktarı: 14.769.000

Su yüzdesi: 65.80

Kesik Köprü Barajı- Çubuk ve Kurtboğazı BarajınaAktarım

Toplam hacim: 95.000.0000

Su miktarı: 95.000.0000

Su yüzdesi: 100

Kaynak: ANKA

Pursaklar, Çamlıdere, 15 Temmuz, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki barajların doluluk oranı yüzde 43.44 olarak kaydedildi - Son Dakika

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