Ankara'daki Dernekle İlgili Skandal: Bağışlar ve Sahte Faturalar

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MAMALAR ESKİ EŞİN ŞİRKETİNDEN ALINMIŞ

Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan 'Almina Pet' isimli şirketten aldığı ortaya çıktı. İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı anlaşıldı. Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan 'Scooterist Motorlu Taşıtlar' ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan 'Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.

SAHTE FATURA KESİLEREK DERNEK ZARARA UĞRATILMIŞ

Öte yandan Ertan Işık'ın sahibi olduğu 'Papağan Evi' dükkanı üzerinden kesilen sahte faturalar ile derneğe mama satışı yapılmış gibi gösterildiği ve derneğin bu şekilde zarara uğratıldığı Sayıştay bilirkişi raporunda yer aldı. Derneğe ait barınakta çalışan yabancı uyruklu 9 kişiye ise sgorta yapılmadığı tespit edildi. Hesaplarda yapılan incelemede, Buket Özgünlü ve Demet Kılıç ile yakın akrabaları üzerine çok sayıda araç alım ve satımı yapıldığı ortaya çıktı. İncelenen hesaplarda, çekilen nakit paraların karşılıklarının gösterilmediği öğrenilirken, şüphelilerin derneği 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. 8 şüpheliden 7'si, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.