Mamaklılar İftar Çadırı Kuyruğunda: "Dürüst Olmak Gerekirse, Mansur Yavaş'ın Verdiği Yardımlar Olmasaydı Şu An Aç Geziyorduk"
Mamaklılar İftar Çadırı Kuyruğunda: "Dürüst Olmak Gerekirse, Mansur Yavaş'ın Verdiği Yardımlar Olmasaydı Şu An Aç Geziyorduk"

21.02.2026 09:50  Güncelleme: 11:26
Mamak Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırında oruçlarını açan vatandaşlar, ekonomik zorluklarını ve yardımların yetersizliğini dile getirdi. Birçok vatandaş, yüksek fiyatlar ve alım gücünün düşüklüğünden şikayet etti.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA)– Ankara'da Mamak Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırında oruçlarını açan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bir vatandaş, "Dürüst olmak gerekirse, Mansur Yavaş'ın verdiği yardımlar olmasaydı şu an aç geziyorduk. Ben çalışan biriyim ve emekli maaşı olan biriyim ama bana bile yetmiyorsa, ben diğer vatandaşların halini hiç düşünemiyorum" dedi.

Mamak Belediyesi'nin Akdere Mahallesi'nde kurulan iftar çadırının önünde vatandaşlar, iftardan yaklaşık bir saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte birçok kişi aynı masalarda oruçlarını açtı.

İftar menüsünde ezogelin çorbası, makarna, köfteli patates ve lokma tatlısı yer aldı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan da iftar çadırını ziyaret ederek hazırlıkları yerinde takip etti. Doğan, vatandaşlarla sohbet ederek, yemek dağıttı.

"Evdekiler yemek bekliyor, niyetliler..."

ANKA Haber Ajansı'na konuşan iftar çadırı kuyruğundaki vatandaşlar, ekonomik koşullardan dert yandı. 63 yaşında işitme engelli bir kadın, eşinin de görme ve işitme engeli olduğunu, 88 yaşındaki yatalak babasına baktığını belirterek, "Yeri geliyor, alışveriş yapabiliyorum yeri geliyor yapamıyorum. Çocuklarım yardım ediyor arada bir. Çocuklarım yardım ediyor. Ben buradan eve tek tek yemek götürüyordum. Yetkili biri 'saklama kabı getir' dedi bak saklama getirdim yarım saattir burada bekliyorum. Evdekiler yemek bekliyor, niyetliler... Ben yıllardır mücadele veriyorum. Kimseden de bir yardım almadım" diyerek sitem etti.

"Sadece et değil, bir bulgur olmuş 90 lira, 100 lira, Allah'ın bulguru yani..."

Bir başka vatandaş da pahalılıktan dert yanarak, "Bir bir şey ucuz deyin de onu alalım, sadece et değil, bir bulgur olmuş 90 lira, 100 lira. Allah'ın bulguru yani. Ucuz bir şey varsa gidelim onu alalım. Bittik, ekonomi bitik. Kimle konuşursan konuş, bitik. O 'rahat diyenleri iyi' diyenleri ben anlamıyorum. Emekliyim maaşım var, evim var ama çok zor. Ben, benden zor durumda olanları hiç düşünmek istemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir pideyle insan doymaz. Onunu yanındaki katığını hiç düşünemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Buraya da birlik beraberlikde ramazan havası yaşamak için geldik" dedi.

"Ekmek alamıyoruz, et alamıyoruz hiç bir şey alamıyoruz" diyen bir vatandaş, "20 bin lirayla nasıl geçineceksin? Kira, çocuğunu okut. Zor durumdayız yani. Allah olmayanlara da versin" diye konuştu."

"Doğal gazım kapalı olduğu için buraya gelmek zorunda kaldım"

Bir diğer vatandaş da içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

"Dürüst olmak gerekirse, Mansur Yavaş'ın verdiği yardımlar olmasa şu an aç geziyorduk. Ben çalışan biriyim, emekli maaşı olan biriyim ama bana bile yetmiyorsa, ben diğer vatandaşların halini hiç düşünemiyorum. Et alamıyorum. Kıymayla, tavukla geçiniyoruz. Biz de zorda kalan insanlarız. Çalışmazsan açsın. 20 bin lira kira veriyorum. Et eve girerse o benim boyumu aşar. Doğal gazım kesildi. Mansur Yavaş'ın verdiği 750 liralık karta üstüne para ekleyeyim dedim. Karta 800 lira daha ek vergi geldi ve ben şu an evimde yemek yapacak, tencereye koyacak bir şeyim yok değil, var ama doğal gazım kapalı olduğu için buraya gelmek zorunda kaldım. Çocuklarım da ayaklarının üzerinde nasıl duracak, bilmiyorum."

"Ekonomik olarak bitik durumdayız" diyen vatandaş, "Alım gücü yok ki. Asgari ücret artıyor, ardından başka şeylere zam geliyor. Nasıl geçineceksin? Ev kiraları en kötü 20 bin, asgari ücret 28 bin, 5 bin de yol parası nasıl yapacaksın? Nasıl çocuğunla yemeğe gideceksin" diyerek sitem etti. "Düzelir mi?" sorusuna da "imkanı yok" diyerek yanıt verdi."

"Durumumuz iyi olsa burada bekler miyiz?"

Başka bir vatandaş, "Gücümüz bir şeye yetmiyor, marketlere yanaşılmıyor" dedi.

Uzun süredir et yemediğini söyleyen bir vatandaş, "Eti nerede bulacağız? Zor geçiniyoruz. Devlet baba para mı veriyor? Maaşlar çok düşük. Baksana yemek yemek için sırada bekliyoruz. Durumumuz iyi olsa burada bekler miyiz" diye sordu.

Kaynak: ANKA

