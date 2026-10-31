Ankara Devlet Tiyatrosu 15 oyunla 500 bin seyirci hedefini aşmaya hazırlanıyor

FATMA NUR CANDAN/YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 15 oyunun prömiyerini gerçekleştirerek, 500 binin üzerinde seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, AA muhabirine, yeni sezon repertuvarı, yeniden açılacak tiyatro sahneleri ve hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce Erzurum ve Bursa Devlet Tiyatrolarında idari görevlerde bulunduğunu, eylül itibarıyla Ankara'daki görevine başladığını belirten Yılmaz, ekim ayında perdelerini açan Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni sezonda da zengin bir repertuvarla sanatseverlerin karşısına çıkacağını söyledi.

Geçmiş sezonlardan devam eden 43 oyunun sahnelenmeye devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Bu sezon prömiyerlerini yaptığımız ve yapacağımız, şu anda prova döneminde olan yaklaşık 15 oyunumuzu da seyirciyle buluşturacağız." dedi.

Yeni oyunlar arasında tarihsel olayları konu alan yapımların da bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Selçuklulara gideceğiz. Ardından Atatürk'ün hiç görmediğimiz bir dönemini 'Koza' oyunuyla ele alacağız. Gençlerimize yönelik 'Bülbülü Öldürmek' oyunumuz gelecek. Çocuk oyunlarımız var. Çok talep gören, 18-36 aylık çocuklarımız için oynadığımız 'Parla'nın ikincisi gelecek. Yine sezonumuz, geçen yıllarda olduğu gibi dolu dolu bir repertuvarla seyircimizin karşısına çıkacak."

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Sarıkamış Harekatı'nı konu alan bir proje de hazırladıklarını belirterek, oyunu ocak ayının ilk haftasında Kars ve Sarıkamış'taki seyircilerle buluşturmayı planladıklarını ifade etti.

Devlet Tiyatrolarının geçmişte sahnelediği önemli eserleri de yeniden seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Yılmaz, bu kapsamda "Gazap Üzümleri"nin Cem Emüler yönetiminde geniş oyuncu kadrosuyla sahneleneceğini kaydetti.

"500 bin seyircinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

Ankara Devlet Tiyatrosunun geçen sezon yaklaşık 483 bin seyirciye ulaştığını bildiren Yılmaz, oyunlarını yalnızca başkentte değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahnelediklerini söyledi.

Festival katılımlarının da yoğun olduğunu belirten Yılmaz, yeni sezona ilişkin seyirci hedeflerini şöyle anlattı:

"Her zaman hedef olmadan yeni repertuvar yapılamaz. Hedefler olmadan yapılamaz. Bir tanesi de kaliteli ve iyi oyunlarımızı seyirciyle buluşturup 500 binin üzerine çıkabilirsek çok mutlu oluruz. Kaliteden taviz vermeden, yine Devlet Tiyatrosu standardında ve düzeninde oyunlarımızla 500 bin seyirci hedefinin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Bu yeni bir şey değil, geçmişte 500 binin çok üzerine çıktığımız dönemler de oldu."

Cüneyt Gökçer Sahnesi kasımda, Altındağ Tiyatrosu ocakta açılacak

Başkentte uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı bulunan tiyatro sahnelerinin yeniden açılacağı müjdesini veren Yılmaz, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait 8 sahnede oyunların devam ettiğini belirtti.

Şubat ayından bu yana tadilatta olan Cüneyt Gökçer Sahnesi'nin 10 Kasım'dan sonra "Edmond" oyunuyla yeniden perdelerini açacağını açıklayan Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır kapalı bulunan Altındağ Tiyatrosu'nun da ocak ayından sonra seyirciyle buluşacağını bildirdi.

Yılmaz, söz konusu sahnelerin açılmasıyla Devlet Tiyatrolarına ait yaklaşık 10 sahnede oyunların devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yetti mi? Yetmedi. Çünkü Ankara'da ciddi bir seyirci kitlesi var. Bizler CSO ve Çankaya ASM'de ikişer sahne olmak üzere 4 sahnede de perdelerimizi açıyoruz. Pursaklar sahnemiz devam ediyor, Etimesgut sahnemizde de haftanın belli günlerinde oyunlarımız sürüyor. Sezonda yaklaşık 15 farklı sahnede perdelerimizi açıyoruz. Portföyümüzü daha da genişleterek ilçelerimize doğru yolculuğa başladık. Yerleşik olarak ilçelerimizde de nasıl perde açarız, bunun hazırlıklarını yapıyoruz."

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı öncesindeki yaşamı "Koza" ile sahneye taşınacak

Yeni sezonun dikkati çeken yapımlarından "Koza"ya ilişkin de bilgi veren Yılmaz, oyunun Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı öncesindeki yaşamına odaklanacağını söyledi.

İrfan Kılınç'ın yöneteceği oyunun şubat ayında seyirciyle buluşacağını aktaran Yılmaz, "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı öncesindeki arkadaşlarıyla olan ilişkisini, aslında Kurtuluş Savaşı'na bir hazırlık sürecini ve kendini anlattığı bir oyun olacak. Bu da şubat ayında seyirciyle buluşacak." diye konuştu.

Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan hikaye "Geçit" oyunuyla anlatılacak

Uzun yıllardır hayata geçirmek istediği uluslararası bir tiyatro projesi üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, "Geçit" adlı oyunla Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan tarihsel ve kültürel yolculuğu sahneye taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Projenin temellerini ilk kez tiyatro müdürlüğüne başladığı 2017 yılında attığını belirten Yılmaz, farklı coğrafyalardan tiyatro sanatçılarını Türkçe etrafında bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan bir yolculuk hikayesini anlatacağız. Türkistan'dan sanatçılarımız, Anadolu'dan Devlet Tiyatrosu oyuncularımız ve Balkanlar'dan Türk tiyatrosu yapan oyuncularımızla sahneye çıkacağız. Farklı milletlerden tek dil Türkçeyle seyirci karşısına çıkacağız. Bunun galasını da Ankara'da yapabilirsek ne mutlu bize."

"Geçit" oyununun Atatürk Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümünden Dr. Erdoğan Göğebakan tarafından kaleme alındığını aktaran Yılmaz, eserin Türkistan'dan başlayarak Balkanlar'a uzanan tarihsel yolculuğu farklı dönemler ve hikayeler üzerinden ele alacağını belirtti.

Oyunun epizotlardan oluşacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkistan'dan başlayan geçmişimizi Balkanlar'a uzanan yolculuğumuzla sonlandıracağız. Aradaki hikayelerimizi anlatacağız. Dönem dönem o dönemden bugüne kadar nasıl geldik, hangi yolculuklarla, hangi zorluklarla karşılaştık ve sonuçta bizler neredeyiz, bunu anlatacağız. Bunun en büyük açılımı da farklı milletlerden insanların ilk defa Türkçeyle bu eseri buluşturması."

Türkçenin geniş bir coğrafyada konuşulduğuna işaret eden Yılmaz, farklı ülkelerden sanatçıların aynı sahnede buluşmasının kültürel etkileşim açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"Ankara seyircisi bizi sanatsal olarak zorlamaya devam etsin"

Ankara seyircisinin tiyatro kültürü ve sanat birikimi bakımından özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, yıllar önce başkentte sahneledikleri "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyununda seyircilerin tiyatroya ilişkin bilgi ve birikimlerinden etkilendiğini söyledi.

Yılmaz, "O bilinç hala devam ediyor. Türkiye'nin neresinde sahneye çıkarsanız çıkın Ankara seyircisi her zaman farklı. Tiyatro bilgisi her zaman bizi daha yukarıya taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara seyircisine çağrıda bulunan Yılmaz, "Tek ricamız bizi sanatsal olarak her zaman zorlamaları. İstedikleri, önerecekleri oyunlar varsa Ankara Devlet Tiyatrosu her zaman bu görüşlere açıktır. Bize çok kolay ulaşabilirler. Sanatsal olarak bizi zorlamaya devam ederlerse bu da bizi ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.