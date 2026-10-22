Ankara Devlet Tiyatrosu, \'Bülbülü Öldürmek\' için 8-13 yaş çocukları seçecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda rol alacak 8-13 yaş arasındaki çocuk oyuncuları belirlemek üzere seçmeler düzenleyecek.

Profesyonel tiyatro sahnesinde oyunculuk deneyimi kazanma fırsatı bulacak çocuklar, seçmelerin ardından Devlet Tiyatroları sanatçıları eşliğinde sahne bilgisi ve oyunculuk eğitimi alacak.

Gençlere yönelik sahnelenecek "Bülbülü Öldürmek" adlı oyunun kadrosuna dahil edilecek çocuklar, ocak ayında başlayacak provalar öncesinde tiyatroya hazırlanacak.

Çocukların hem yeteneklerini keşfetmelerini hem de özgüvenlerini geliştirmelerini amaçlayan çalışma kapsamında ön kayıtlar 5 Kasım'a kadar sürecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrolarının geçmişte Ankara başta olmak üzere farklı bölgelerdeki oyunlarında çocuklara yer verdiğini söyledi.

Son dönemde ailelerden çocuklara yönelik tiyatro kursları konusunda yoğun talep aldıklarını belirten Yılmaz, "Bunun için ileriki aşamada yapacağımız bir program var. Fakat öncesinde belki de onun bir hazırlığı gibi, Devlet Tiyatrosu olarak 8-13 yaşındaki çocuklarımıza kapılarımızı açacağız. Ön kayıtlar 5 Kasım'a kadar devam edecek." dedi.

Ön kayıtların ardından çocukların oyunun yönetmeniyle değerlendirileceğini aktaran Yılmaz, seçmelerde uygun bulunan çocukların Devlet Tiyatroları bünyesinde eğitim almaya başlayacağını kaydetti.

Oyunun provalarının ocak ayında başlayacağını aktaran Yılmaz, bu süreçte çocukların sahneye hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Yılmaz, şunları ifade etti:

"Ardından oyuncu koçlarımız dediğimiz sanatçılarımızla prova süresince devam edip, oyunumuzu hazırlayıp, seyircimizle buluşturacağız. Şimdi 8-13 yaş aralığında olmak kaydıyla, gelen oyuncularımız, oyundaki tekstteki kişilik analizlerine göre değerlendirilecek. Bu yüzden yönetmenimizle beraber oturacağız. Sahne rahatlığı da olması gerekiyor arkadaşlarımızda. Sahne rahatlığını aldıktan sonra da biz çocuklarımızı rollerine hazırlayacağız."

"Tiyatro insanın kendini tanımasını sağlar"

Çocukların profesyonel bir tiyatro sahnesinde yer almasının yalnızca oyunculuk eğitimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yılmaz, bu deneyimin onların kişisel gelişimlerine ve özgüvenlerine de katkı sağlayacağını aktardı.

Tiyatronun, hayatın içinden bir sanat olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada alacakları eğitimi, eğitimden ziyade o ilk anda duydukları duyguyu hayatları boyunca unutamayacaklar. Eğitim faslına bakacak olursak, eğitim kendi hayatları boyunca devam edecek. Bence tiyatro sadece yetişkinler için değil, çocukluktan başlayarak bizim hayatımızda olması gereken bir şey. Çünkü tiyatro sadece sahnede oynamaktan ibaret değildir. Tiyatro insanın kendini tanımasını sağlar. Tiyatro insana kendini ifade edebilme özgürlüğünü sağlar."

Yılmaz, iki kız babası olarak çocukların ve gençlerin gelişim süreçlerini yakından gözlemlediğini belirterek tiyatronun özgüven kazandırmadaki önemini vurguladı.

"Çok güzel prodüksiyonlarımız geliyor"

Devlet Tiyatroları açısından çocuk oyunlarının ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, kurumun yalnızca mevcut seyirciye değil, geleceğin tiyatro izleyicilerine de ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Yılmaz, çocuk yaşta aldıkları oyuncuları profesyonel şartlarda, sahne koşullarında eğitip, geliştirip yetişkin oyunlarına hazırladıklarını kaydetti.

Çocuklukta kazanılan tiyatro deneyiminin, ilerleyen yıllarda daha bilinçli bir seyirci kitlesinin oluşmasına da katkı sağladığına işaret eden Yılmaz, çocuk oyunları repertuvarını geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu sezon ve gelecek sezonda çocuklara yönelik yeni yapımları seyirciyle buluşturmayı planladıklarını belirten Yılmaz, "Çok güzel çocuk oyunu prodüksiyonlarımız geliyor. Şatafatlı, seyirciyi ilk ışıklar açıldığı an içine alıp artık o ışıklar kapanırken 'Yine mi bitti?' dedirten prodüksiyonlarla seyircimizi buluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçmeler, Küçük Tiyatro veya Oda Tiyatrosu'nda"

Ankara seyircisinin tiyatro kültürüne ilişkin bir anısını da paylaşan Yılmaz, 2008-2009 sezonunda Erzurum Devlet Tiyatrosunda görev yaptığı dönemde Bertolt Brecht'in "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyunuyla Ankara'ya geldiklerini anlattı.

Oyunun yapısı gereği temsil öncesinde seyircilerle iletişim kurduklarını belirten Yılmaz, Şinasi Sahnesi'nde karşılaştığı tiyatroseverlerin bilgi birikiminden etkilendiğini söyledi.

Yılmaz, "Oyuncularımızla beraber seyircimiz de bize Brecht'i anlattılar. Kafkas Tebeşir Dairesi'nin önemini anlattılar. Bize tiyatral bilgileriyle açık biçimini anlattılar. Hepsinden önemlisi bizim niçin o an orada olduğumuzu anlattılar." dedi.

Seyircinin tiyatroya hakimiyetinin sahnedeki performanslarına da yansıdığını aktaran Yılmaz, "O akşam müthiş bir titizlikle her kelimesini, her cümlesini vurgulayarak, tonlayarak özgüvenle oynadık. Kulise gittiğimiz zaman buradaki meslek büyüklerimize dedik ki 'Burası nasıl bir yer?' Onlar da bize 'Ankara'ya hoş geldiniz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Seçmelerin başvuru yoğunluğuna göre Küçük Tiyatro veya Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, ailelerin, başvuru ve iletişim bilgilerine ilişkin ayrıntılara Ankara Devlet Tiyatrosunun sosyal medya hesaplarından yayımlanacak afiş ve duyurular aracılığıyla ulaşabileceklerini kaydetti.