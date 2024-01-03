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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark'ta Şüpheli Paket İçin Güvenlik Önlemi Alacak - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark'ta Şüpheli Paket İçin Güvenlik Önlemi Alacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alındığını ve bomba imha uzmanları tarafından bir şüpheli paketin patlatılacağını duyurdu. Vatandaşların paniğe kapılmaması önemle vurgulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark\'ta Şüpheli Paket İçin Güvenlik Önlemi Alacak
03.01.2024 - 21:07,  Güncelleme: 21:07
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alındığını ve bomba imha uzmanları tarafından bir şüpheli paketin patlatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından bu akşam yapılan paylaşımla Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağı konusunda yurttaşları uyardı. Emniyet açıklaması şöyle

"Kızılay Güvenpark çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay Güvenpark'ta Şüpheli Paket İçin Güvenlik Önlemi Alacak - Son Dakika
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