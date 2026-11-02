Ankara Etimesgut\'ta öğrenciler lösemili çocuklar için 250 turuncu balon uçurdu

Ankara'da ilkokul öğrencileri lösemiyle mücadele eden çocuklara destek amacıyla turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Etimesgut ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler üzerinde "Lösemi değil, iyilik bulaşır" yazılı turuncu bayrak taşıdı.

Öğrenciler, ayrıca lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla turuncu renkteki 250 balonu hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra okulun konferans salonunda LÖSEV Eğitim Kurumları'nda öğretmen olarak görev yapan Erdem Yalınkılıçlı, öğrencilere LÖSEV'in faaliyetlerini anlattı. Hastalığı yenen öğrenciler de deneyimlerini minik öğrencilerle paylaşarak lösemi hakkında bilgi verdi.

Ayrıca öğrencilere hastalığa ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılırken öğretmenler de turuncu yaka çiçek taktı.