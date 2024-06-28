Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin cerrahisi operasyonu Mısır'daki doktorlar tarafından canlı yayında izlendi - Son Dakika
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin cerrahisi operasyonu Mısır'daki doktorlar tarafından canlı yayında izlendi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezinde gerçekleştirilen beyin cerrahisi operasyonu, Mısır'ın başkenti Kahire'deki 450 doktor tarafından canlı yayında eş zamanlı olarak izlendi. Türkiye'den beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, Kahire'deki uluslararası Nöroloji Kongresi'nde güncel cerrahi yöntemleri canlı yayınlanan ameliyatlarla uzmanlara anlattı. Etlik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erhan Türkoğlu öncülüğündeki ekip, kapalı yöntemle kasık bölgesinden girerek 73 yaşındaki felçli kadın hastanın beynine stent taktı. Operasyonu gerçekleştiren Türk doktorlar, Mısır'dan gelen talep üzerine ameliyatı canlı yayında anlattılar.

28.06.2024 11:07
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezinde 73 yaşındaki felçli kadın hastaya, kapalı yöntemle kasık bölgesinden girilerek yapılan beyin cerrahi operasyonunu, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 450 doktor canlı yayında eş zamanlı izledi.

Kahire'deki Ain Shams Üniversitesince 25-27 Haziran'da düzenlenen uluslararası Nöroloji Kongresi'ne Türkiye'den beyin ve sinir cerrahisi uzmanları da önemli katkılar sundu, güncel cerrahi yöntemleri canlı yayınlanan ameliyatlarla uzmanlara anlattı.

Bu kapsamda 3 günde 3 ameliyat gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erhan Türkoğlu öncülüğündeki ekip, son olarak 73 yaşındaki, sürekli inme atakları geçiren felçli kadın hastanın beynine, kapalı yöntemle kasık bölgesinden girerek stent taktı.

Prof. Dr. Türkoğlu, AA ekibinin görüntülediği, İnme Merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, Kahire'deki hekimlere de canlı yayında ameliyatın anlatımını yaptı.

Talep Mısır'dan geldi

Ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, Ain Shams Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Mısır ve komşu ülkelerden yaklaşık 450 uzmanın katılımıyla kurs ağırlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Bizden de Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezinde hastalara gerçekleştireceğimiz tedavi yöntemlerini canlı yayında sunmamızı istediler. Kendilerine bu desteği sağladık, bu katılımdan da mutluluk ve onur duyduk." dedi.

İnme atakları geçiren hasta stentle tedavi edildi

Kongre çerçevesinde, beyninde baloncuk (anevrizma) bulunan hastayı damar içinden yapılan endovasküler yöntemle, benzer durumdaki bir başka hastayı da "akım yönlendirici stent" takarak tedavi ettiklerini anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de ateroskleroz (damar sertliği) nedeniyle damar daralmaları çok yaygın olan, inme atakları geçiren bir hastamızı, son yıllarda üretilen 'intrakranial darlık stenti' adı verilen stentlerle tedavi ettik. Gayet başarılı bir tedavi oldu. Kongre çerçevesinde canlı yayında meslektaşlarımızla, burada gerçekleştirdiğimiz kompleks olgularımızı paylaşma, onlara bilgi ve tecrübelerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ülkemizi de kongrede bu vesileyle temsil ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz."

Türkiye'de özellikle son 10 yıl içerisinde bu tip tedavilerin birçok merkezde yapılabilir hale geldiğine, uluslararası alanda da Türk beyin cerrahlarının ağırlığının fazla olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezinde de bu tip tedavilerin başarıyla yapıldığının altını çizdi.

Stent sayesinde tekrarlayan inme ataklarından kurtuldu

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağhan Tönge de şu bilgileri paylaştı:

"Beyin damarlarının içerisindeki darlıklar zamanla hastalarda inmelere neden olabiliyor. Bu hastamız da tekrarlayan inme ataklarıyla bize başvurdu. Yaptığımız anjiyografide, hastamızın şah damarının beyin içerisine devam eden uzantısında yüzde 90'ın üzerinde daralma olduğunu gördük. Bu durum, tekrar eden inme ataklarına yol açıyordu.

Bu tip durumlarda farklı tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. Biz de hastamıza, kasıktan girerek, endovasküler yöntem dediğimiz damarın içerisinden ilerleyerek balonla genişletme ve tekrar daralmayı engellemek için stent uygulamasını gerçekleştirdik. Böylelikle tekrarlayan inme ataklarının önüne geçmeyi sağladık. Hastamızın daha önce geçirdiği inmeler sebebiyle oluşan felcin de zaman içerisinde fizik tedaviyle toparlanabileceğini düşünüyoruz."

Kongrenin Kahire'de ilk kez düzenlendiğini belirten Tönge, uluslararası platformda canlı cerrahiyi gerçekleştirmekten, tecrübe paylaşımında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin cerrahisi operasyonu Mısır'daki doktorlar tarafından canlı yayında izlendi - Son Dakika

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