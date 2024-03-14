Ankara Fırıncılar Odası Başkanı: Ekmek Fiyatlarındaki Yönetmelik Değişikliği Kaosa Neden Olabilir

DİLAN KUTLU
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yönetmelik değişikliği yapıldığını belirterek, "Bizim tarifeyi engellemeye kalkarlarsa Ankara'da kaos olacak, ekmek çıkmayacak bakkala bayilere ekmek götüremeyeceğiz." dedi.
Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde değişiklik yapıldığını kaydetti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yapılan yeni düzenlemenin "Simit ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır. Ancak, Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar." şeklinde olduğuna işaret eden Alnıaçık, bu değişiklik yapılırken bilgilerinin olmadığını söyledi.
"HUKUKİ TEMELİ YOK"
Alnıaçık, "Ekmek tarifesi alacağımız zaman odalar Birliğe müracaat ediyor, Birlik komisyonu topluyor, Ticaret Bakanlığına müracaat ediyor, 1 ay içerisinde Bakanlık geri dönüş yapıyordu. Şimdi Bakanlık onayı ile değişiklik yapmışlar ama bunun bana göre hukuki temeli yok. O zaman odalara, Birliğe gerek yok." dedi.
Daha önce de Ticaret Bakanlığının görüşünün alındığını anlatan Alnıaçık, "Görüşü olumsuz olsa da Birliğin aldığı karar geçerliydi" dedi. Alnıaçık şöyle devam etti:
"Türkiye'de ekmekte de siyaset var. Biz ekmeğin tüm girdilerini serbest pazardan alıyoruz ama ekmek tarifeye tabi. Un, maya, tuz, doğalgaz bunu komple serbest pazardan alıyoruz. Bu gece mazota 1 lira 20 kuruş zam geliyor. 1 ay önce benim aldığım 550 TL un şu anda 700 lira oldu. Sen ekmeğe tarife veriyorsun e ben serbest pazardan un alıp sonra tarifeyi nasıl uygulayacağım. Ekmeğin girdilerini de tarifeye tabi tutsunlar.
Hepten tadını, tuzunu kaçırdılar. Cebimizden para koyup ekmek yapıyoruz. Bizim tarifeyi engellemeye kalkarlarsa Ankara'da kaos olacak, ekmek çıkmayacak bakkala bayilere ekmek götüremeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Ankara Fırıncılar Odası Başkanı: Ekmek Fiyatlarındaki Yönetmelik Değişikliği Kaosa Neden Olabilir - Son Dakika
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