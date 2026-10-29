Ankara Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı için düzenlenen koşuda madalyalar verildi - Son Dakika
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Ankara Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı için düzenlenen koşuda madalyalar verildi

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Ankara Gölbaşı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yılı için düzenlenen koşuda madalyalar verildi
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Gölbaşı Cumhuriyet Koşusu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapıldı. Atatürk Sahil Parkı'ndaki koşuya farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı ve ardından törenle madalyalar verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Gölbaşı Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonuyla Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Şimşek de katıldı.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın katıldığı koşuda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Koşunun ardından düzenlenen törende katılımcılara madalyaları verildi.

Kaynak: AA
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