Ankara İtfaiyesi 300 Memur Alıyor - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi 300 Memur Alıyor

Ankara İtfaiyesi 300 Memur Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye memuru alımı için başvuruları başlattı. Müracaatlar yarına kadar.

21.11.2024 12:16
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin 300 itfaiye memuru alımı için müracaatlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye kadrosuna katılmak isteyenlerin yarına kadar "itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr" adresindeki formu doldurarak, ilanda belirtilen diğer evraklarla birlikte Ankara İtfaiyesi yerleşkesine bizzat müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, yeni personel istihdam ederek Ankara İtfaiyesinin güçlendirileceğini vurguladı.

Şu ana kadar 550 İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu personeli istihdam ettiklerini anımsatan Çeri, "Yine sadece alanlarından mezun gençlerin arasından seçeceğimiz 300 itfaiyeciyle Ankara İtfaiyemizi güçlendireceğiz". ifadesini kullandı.

Söz konusu başvurular için sözlü ve uygulamalı sınav 2-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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