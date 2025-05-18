Ankara Kalem Buluşması: Tutku ve Sanat - Son Dakika
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Ankara Kalem Buluşması: Tutku ve Sanat

Kalem tutkunları, Ankara'da yapılan etkinlikte özel kalemler ve mürekkeplerle bir araya geldi.

18.05.2025 17:00
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Başkentte kalem, mürekkep ve yazı sanatını sevenler "Ankara Kalem Buluşması"nda bir araya geldi.

Başkentte bir otelde ilk kez düzenlenen etkinlikte özel kalemler, mürekkepler, deri ürünleri başta olmak üzere yazı sanatının çeşitli ürünleri sergilendi.

Etkinlikte koleksiyonlara girme özellikleri taşıyan özel üretim dolma kalemlerin yanı sıra roller, versatil, divit gibi çeşitli kalemler ve el emeği deri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplam 64 firmanın ürünlerinin sergilediği etkinliğe katılan ziyaretçiler, bu özel ürünleri yakından inceleme ve deneyimleme imkanı buldu.

Organizasyon sorumlularından Aslan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalem severlerin, kalemlerin ve markaların bir araya geldiği bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılanların dolma kalem sevdalısı olduğunu vurgulayan Aslan, "Güzel bir etkinlik. Doktorundan öğrencisine, mühendisinden ev hanımına kadar farklı farklı şehirlerden gelen kalem severlerimiz var. Katılım oldukça iyi. Yazmanın yaşı yok. Seneye daha iyisini, daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz." dedi.

Organizasyonun bir diğer sorumlusu Burhan Pamuk da Ankara'da ilk defa böyle bir organizasyonun düzenlendiğini belirterek, "Ankara'da yapılması yıllardır isteniyordu. Sonunda kalem severler bir araya gelip cesaret etti. Ağırlıklı dolma kalem bulunuyor. Bunun yanında mürekkepler de çok önemli. Mürekkebin dolma kalemle de kağıtla da uyumlu olması lazım. Bu üçü bir araya gelince o yazı keyfini insanlar alıyor." ifadelerini kullandı.

"Kalem bizim için bir yaşam tarzı"

Ziyaretçilerden Kerem Kutman, başka şehirlerde olan ve şehirlerine gelmesini dört gözle bekledikleri bir aktivite olduğunu anlatarak, "Kalem yalnızca bir tutku objesi değil aynı zamanda bizim için bir yaşam tarzı. Çünkü bizi nefes alan bir canlıdan, düşünen, tarihe iz bırakan ve bir şeyler yaratmaya çalışan bir canlıya dönüştüren şey kalem. Burada çok farklı insanlar var. Kimisi defter tutkunu kimisi değişik mürekkepleri seviyor. Ama ortak bir noktamız var. Hepimiz kalem severiz." değerlendirmesini yaptı.

Barış Akbulut ise yürümekte zorluk çekmesine rağmen organizasyona katıldığını dile getirerek, "Kalem sevgim küçüklükten gelen sevgi. Küçükken, babamda gördüğüm dolma kalemlere bakardım. Tabi o zamanlar dokunmak çok zordu. Şimdi her yerde kalem bulabiliyoruz. Böyle etkinlikler sayesinde ulaşmak çok daha kolay. Seviyoruz dolma kalemi, kırtasiyeyi, defteri, kalemi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Kalem Buluşması: Tutku ve Sanat - Son Dakika

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