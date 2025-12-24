Ankara Kent Konseyi'nden Yılın Son Yürütme Kurulu Toplantısı: 2025 Yılı Değerlendirildi, 2026 Yılının Yol Haritası Oluşturuldu

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi'nde (AKK) 2025 yılının son yürütme kurulu toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin masaya yatırıldığı toplantı, yönetim kurulu üyelerinin, meclis başkanlarının ve çalışma grubu sözcülerinin öneri, görüş ve değerlendirmeleriyle tamamlandı. Toplantıda, UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliğinde "Çocuk İhtiyaçları Haritası" protokolü imzalandı.

"Başkent'in Ortak Aklı" ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi'nde, dönemin 8'inci yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkentlileri ortak paydada buluşturan ve kentin geleceği için her alanda çalışmalarını sürdüren AKK Meclis Başkanları ve AKK Çalışma Grubu Sözcülerinin de katılım sağladığı toplantıda; 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına ilişkin yol haritası da ele alındı.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında AKK Binası'nda yapılan toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Kürşad Demir de konuk olarak katıldı.

AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; AKK Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Lale Özgenel ile Dr. Süleyman Basa, AKK YK üyeleri, AKK Meclis Başkanları ve AKK Çalışma Grubu Sözcüleri yer aldı.

2026 yılına ilişkin planlamaların yapıldığı ve gündem maddelerinin detaylı bir şekilde masaya yatırıldığı toplantıda, kent adına kültür sanattan eğitime birçok konuyu ele alan katılımcılar; AKK Meclis ve Çalışma Grupları'nın çalışmalarına ilişkin de fikir alışverişi yaparak öneri, görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

"Seyir Defteri" ve "Ankara Kütüphanesi"

Toplantıda, kent hafızasını canlı tutmak amacıyla Ulus Bölgesi'nde bir "Ankara Kütüphanesi" oluşturulması ile ilgili tavsiye kararını gündeme getiren AKK Başkanı Yılmaz, konuşmasında AKK'nin 5 yıllık faaliyet ve etkinliklerinin yer aldığı 4 ciltlik "Seyir Defteri" adlı kitap serisinden ve "Kentine Gel" adlı platformdan bahsetti.

Ankara Kütüphanesi'ni toplantının gündem maddesine ekleyen Yılmaz, "Bu kentin hafızasını canlı tutmak için herkesin elindeki kitapları toplayarak bir Ankara Kütüphanesi oluşturulmasını arz ediyorum" dedi.

"Kent için ortak paydada buluşacağız"

AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise AKK'nin genel işleyişine ve son dönemdeki çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "2025 yılı Ankara Kent Konseyi için dolu dolu geçti. Çok sayıda farklı, anlamlı ve önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak gönüllülük esasıyla, emekleri görünür kıldık. 2026 yılında da yine aynı kararlılık ve gönüllülükle çalışmalarımıza devam ederek kent için ortak paydada buluşacağız" diye konuştu.

"Çocuk İhtiyaçları Haritası" protokolü

Toplantıda, UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hazırlanan "Çocuk İhtiyaçları Haritası" protokolü imzalandı. Protokole ilişkin sunum, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda aynı zamanda AKK Başkan Vekili Şahin tarafından AKK YK üyeleri, AKK Meclis Başkanları ve AKK Çalışma Grubu Sözcüleri; ilerleyen günlerde yapılması planlanan Tavsiye Kararları Genel Kurulu ile ilgili ve Ankara Çevre Düzeni lansmanı konusunda bilgilendirilerek, AKK'nin Ankara'nın "2027 yılı Avrupa Demokrasi Başkenti" adaylık sürecine destek vermesi masaya yatırıldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan "Kent Yoksulluğu Çalıştayı" ile ilgili AKK İcra ve YK üyesi Murat Akyüz bilgilendirme sunumu yaparken, AKK YK üyesi Abdullah Çavuş ise konseyin bünyesinde "Sivil Toplum Eğitim Komisyonu" kurulması önerisini sundu.

Toplantı öneri, görüş ve değerlendirmelerle tamamlanırken; AKK'nin 2026 yılında da Başkentliler için çözüm odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.