Ankara Kent Konseyi, Ayaş, Güdül ve Beypazarı belediyelerini ziyaret etti

Ankara Kent Konseyi heyeti, Ayaş, Güdül ve Beypazarı belediyelerini ziyaret etti.
Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindekiler, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ve Beypazarı belediye Başkanı Özer Kasap'a ziyaret gerçekleştirdi.
Yılmaz, Beypazarı Belediyesi ziyaretinde Başkan Kasap'a çalışmalarında başarılar diledi.
Özer de Ankara Kent Konseyi heyetini Beypazarı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
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